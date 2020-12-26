عاجل .. السيسى يوجه بالبدء الفورى للمرحلة الأولى من مشروع تطوير 1000 قرية

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع المخطط التنفيذى للمشروع القومى لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية. حيث اطلع الرئيس، على قائمة مراكز المدن المقترحة التى سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتى تشمل 50 مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية. وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالبدء الفورى فى المراحل التنفيذية الأولى للمشروع فى شهر يناير القادم 2021 وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

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