الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا لـ موسيماني وجاهزيته لقيادة تدريبات الفريق

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، الأهلى تحوُّل عينة بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من إيجابية إلى سلبية، ليتعافى بذلك المدير الفنى من فيروس كورونا الذى أصابه قبل أيام.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن المسحة الأخيرة التى خضع لها بيتسو موسيمانى جاءت سلبية، ليتعافى من كورونا ويصبح جاهزًا لقيادة تدريبات الفريق ومباريات الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلى لمباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها بعد غدٍ الإثنين، باستاد الأهلى فى السلام، ببطولة الدورى الممتاز.

وأجرى موسيمانى مسحة طبية بالأمس للتأكد من حالته الصحية ومدى تعافيه من كورونا من عدمه، قبل أن تأتى العينة سلبية، ويتأكد إنهاء المدرب الجنوب أفريقى للحجر الصحى فى أحد المستشفيات والعودة إلى محل إقامته برفقة أسرته.

وتغيب موسيمانى عن قيادة الأهلى فى مباراتى غزل المحلة بالدورى ثم سونيديب بطل النيجير فى افتتاح مشوار الفريق الأحمر بدورى أبطال أفريقيا.