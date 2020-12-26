الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا لـ موسيماني وجاهزيته لقيادة تدريبات الفريق

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، الأهلى تحوُّل عينة بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من إيجابية إلى سلبية، ليتعافى بذلك المدير الفنى من فيروس كورونا الذى أصابه قبل أيام.
وأكد سيد عبد الحفيظ أن المسحة الأخيرة التى خضع لها بيتسو موسيمانى جاءت سلبية، ليتعافى من كورونا ويصبح جاهزًا لقيادة تدريبات الفريق ومباريات الفترة المقبلة.
ويستعد الأهلى لمباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها بعد غدٍ الإثنين، باستاد الأهلى فى السلام، ببطولة الدورى الممتاز.
وأجرى موسيمانى مسحة طبية بالأمس للتأكد من حالته الصحية ومدى تعافيه من كورونا من عدمه، قبل أن تأتى العينة سلبية، ويتأكد إنهاء المدرب الجنوب أفريقى للحجر الصحى فى أحد المستشفيات والعودة إلى محل إقامته برفقة أسرته.
وتغيب موسيمانى عن قيادة الأهلى فى مباراتى غزل المحلة بالدورى ثم سونيديب بطل النيجير فى افتتاح مشوار الفريق الأحمر بدورى أبطال أفريقيا.
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