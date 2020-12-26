نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلة دعوية مشتركة للأئمة والواعظات مع نظرائهم بالسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نظيره الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني درع الوزارة، كما أهدى درع الوزارة لكل من: سعادة السفير محمد إلياس محمد سفير دولة السودان الشقيقة بالقاهرة وخالد الشيخ نائب السفير السوداني بالقاهرة.

ومن جانبه صرح وزير الأوقاف أنه قد اتفق مع نظيره السوداني على عمل قافلة دعوية مشتركة بين الأئمة المصريين والواعظات المصريات بوزارة الأوقاف مع زملائهم من الأئمة والواعظات بدولة السودان الشقيقة في الفترة من 1- 10 فبراير المقبل بعدد من الولايات بدولة السودان الشقيقة.

وافق الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عقد مؤتمر الأوقاف الدولي الحادي والثلاثين تحت عنوان: " حوار الأديان والثقافات " في الفترة من (13 - 14) مارس 2021، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية، بحضور خمسين عالمًا ومفكرًا وكاتبًا ومثقفًا.

وتوجه وزير الأوقاف بالشكر الجزيل للدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الموافقة على إقامة المؤتمر.

وأكد أن المؤتمر سيكون مزيجا بين الجلسات الحية الفعلية والجلسات الافتراضية عبر تقنيات التواصل الحديثة، والمشاركة العلمية من خلال البحوث، وأوراق العمل المقدمة من المشاركين في هذا المنتدى الحواري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهمية صياغة عمل جماعي مشترك على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب والشقاق، وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف.