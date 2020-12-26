نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرصد الأزهر يدين الغارات الصهيونية على غزة.. ويندد باقتحام مصلى «باب الرحمة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ادان مرصد الأزهر بأشد العبارات الغارات التي شنَّها الكيان الصهيوني، أمس الجمعة، على مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر، ما تسبب في إلحاق أضرار بمسجد «الودود» وبعض المنشآت الطبية ومنازل المواطنين.

واكد المرصد أن جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته ومقدراته إرهاب غاشم يمضي دون مساءلة أو عقاب من قِبَل المجتمع الدولي الذي يقف معصوب العينين أمام عنف هذا الكيان الغاصب.

من جهة أخرى، يندِّد مرصد الأزهر باقتحام الكيان الصهيوني، صباح اليوم، مصلى «باب الرحمة» في حلقة جديدة من سلسلة الاقتحامات الصهيونية المتكررة التي تستهدف السيطرة على المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك.

ويدعو المرصد المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تلك الممارسات الصهيونية المتطرفة، واتخِّاذ مواقف حازمة من شأنها أن تحافظ على أرواح الفلسطينيين وتقف دون المساس بالمقدسات الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.