الأرصاد الجوية تعلن أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع وتفاصيل طقس الأحد 27 ديسمبر

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الأرصاد الجوية تقريرها اليومي عن الظواهر الجوية وأماكن تساقط الأمطار في جميع المحافظات بدايةً من الغد الأحد 27 ديسمبر وحتى يوم الخميس 31 ديسمبر، ولوحظ في التقرير وجود فرص لتساقط الأمطار على مدار الأيام القادمة ما عدا يوم الأربعاء، مع استمرار تساقط الشبورة المائية على العديد من المناطق في الساعات المبكرة من الصباح.

الأرصاد الجوية تعلن أماكن سقوط الأمطار وتفاصيل طقس الأحد

وجاءت أماكن تساقط الأمطار والظواهر الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري كما يلي.

أمطار الأحد 27 ديسمبر

تتساقط أمطار خفيفة غداً الأحد على سلاسل جبال البحر الأحمر، وسقوط شبورة مائية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار الإثنين 28 ديسمبر

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية فسوف تتساقط أمطار خفيفة بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية وكذلك حلايب وشلاتين مع استمرار تساقط الشبورة المائية على السواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة والوجه البحري.

أمطار الثلاثاء 29 ديسمبر

أمطار خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر، مع استمرار تساقط الشبورة المائية على السواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة والوجه البحري.

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طقس الأربعاء 30 ديسمبر

سقوط شبورة مائية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار الخميس 31 ديسمبر

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ومع تساقط الشبورة المائية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، والمزيد بتقرير الأرصاد المرفق بالخبر.

الأرصاد الجوية وتفاصيل طقس الأحد 27 ديسمبر

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس الغد الأحد الموافق 27 ديسمبر، ويكون الطقس مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية نهاراً، وبارد ليلاً، ودافيء نهاراً بجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد البرودة ليلاً، كما تتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، وتتأثر باقي مناطق البلاد بامتداد منخفض السودان، والمزيد في التقرير التالي.