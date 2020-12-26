النني أساسيا في دربي لندن.. تعرف على تشكيل أرسنال

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المباراة المثيرة التي ستجمع بعد قليل بين فريقي مباراة آرسنال أمام تشيلسي ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على استاد الإمارات.

وتكون تشكيل آرسنال من: برند لينو، بيليرين، هولدينج، بابلو ماري، كيران تيرني، محمد النني، جرانيت تشاكا، ساكا، سميث روي، مارتينيلي، ألكسندر لاكازيت.

اقرأ ايضا: كل ما تريد معرفته عن مباراة أرسنال ومانشستر سيتي