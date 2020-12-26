ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المباراة المثيرة التي ستجمع بعد قليل بين فريقي مباراة آرسنال أمام تشيلسي ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على استاد الإمارات.
وتكون تشكيل آرسنال من: برند لينو، بيليرين، هولدينج، بابلو ماري، كيران تيرني، محمد النني، جرانيت تشاكا، ساكا، سميث روي، مارتينيلي، ألكسندر لاكازيت.
اقرأ ايضا: كل ما تريد معرفته عن مباراة أرسنال ومانشستر سيتي
مشوار أرسنال ومانشستر سيتي قبل مواجهة اليوم
تمكن مانشستر سيتي الوصول إلى دور الـ 8 بعدما عبر بيرنلي في دور الـ 16 بثلاثية نظيف، وفي المقابل وصل أرسنال بعدما تخطى ليفربول بركلات الترجيح 5/4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.
أبرز الغيابات
يأتي أبرز غيابات فريق أرسنال هو الجابوني بيير إيميريك أوباميانج وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، بينما من المتوقع تواجد المصري محمد النني في التشكيل الأساسي.
موعد مباراة ارسنال ومانشستر سيتي
من المقرر أن تنطلق مباراة ارسنال ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناتي bein sports hd1، hd2.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النني أساسيا في دربي لندن.. تعرف على تشكيل أرسنال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.