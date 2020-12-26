محمد الشرنوبي وزوجته يعلنان تعافيهما من فيروس كورونا

أعلن الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض تعافيهما من فيروس كورونا بعد أسبوع من إعلان إصابتهم، ودخولهم فترة العزل المنزلي.

نشر الشرنوبي عبر خاصية القصص المصورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، نتيجة اختبار فيروس كورونا، معقبًا عليها قائلًا: "الحمد لله نتيجة مسحتي طلعت سلبي بفضل الله ودعواتكم، ربنا يعافينا جميعًا ونخلص من وباء كورونا على خير".

كما أكدت راندا رياض زوجة الشرنوبي، تعافيها من فيروس كورونا، قائلة: "الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا واتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".

ارتفعت عدد إصابات فيروس كورونا من جديد خلال اليومين الماضيين، وكذلك ارتفعت حصيلة إصابات نجوم الفن ومن بينهم الفنانة يسرا، والفنان كريم فهمي، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، والاعلامي وائل الابراشي، وايناس الدغيدي، وامير كرارة، والفنان أبو، وجومانا مراد.

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تُعاني جميع دول العالم، في الوقت الحالي، من أضرار الموجة الثانية من فيروس كورونا، والسلالة الجديدة التي تمحورت عنه، والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من الدول على رأسها بريطانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

