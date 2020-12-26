نتيجة مباراة ديربي أرسنال ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

تتوجه أنظار عشاق الكرة العالمية والاوربية اليوم، نحو إستاد الامارات في تمام الساعة السابعة والنصف مساء حيث مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الإسبوع الخامس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.
مباراة أرسنال ضد تشيلسي
ويستضيف إستاد الامارات أحداث المباراة في إطار الجولة الخامسة عشر من "البريمرليج"، وتبث قنوات بي ان سبورت 2، المباراة بين أرسنال وتشيلسي بتعليق صوتي للمعلق حفيظ دراجي.
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"المدفعجية" يحاول تخطي عثراته السابقة والخروج من مؤحرة الدوري ويتسلح بأرضه لعودة هيبته، فيما يسعي " البلوز" مطاردة فرق المقدمة والدخول في أجواء المنافسه تدريجيا .
ويحتل أرسنال المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة فقط ، فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، ويزيد موقف الفريقين من سخونة اللقاء فبينما يسعي أرسنال في تحسن موقفه يأمل تشيلسي في مقارعة الكبار.
تشكيل الأرسنال:
يدخل النجم المصري " محمد النني تشكيلة المفعجية لمواجهة البلوز اليوم
حراسة المرمى: بيرند لينو
الدفاع: روب هولدينج – بابلو ماري – كييران تييرني
الوسط: محمد النني - هيكتور بيليرين – جرانيت تشاكا – إيميل سميث رو – بوكايو ساكا
الهجوم: أليكساندر لاكازيت – جابرييل مارتينيلي
وعلي مقاعد البدلاء يجلس كلا من :
رونار أليكس رونارسون – جو ويلوك – نيكولاس بيبي – إدي نكيتياه – بيير إيمريك أوباميانج - سيدريك سواريس – شكودران موستافي – أينسلي ميتلاند نايلز – داني سيبايوس.
تشكيل تسيلسي
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
الدفاع: تياجو سيلفا – بن تشيلويل - ريز جيمس – كيرت زوما
الوسط: ماتيو كوفاسيتش – ميسون ماونت - نجولو كانتي
الهجوم: تامي أبراهام - كريستيان بوليسيتش – تيمو فيرنر
مقاعد البدلاء: كيبا أريزابالاجا – سيزار أزبليكويتا – بيلي جيلمور – كاي هافيرتس – كالوم هودسون أودوي – أوليفييه جيرو - أنطونيو روديجير – إيمرسون بالميري – جورجينيو.
ويقدم دوت الخليج تغطية خاصة لأحداث المبارأة
الشوط الاول
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