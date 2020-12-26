نتيجة مباراة ديربي أرسنال ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

تتوجه أنظار عشاق الكرة العالمية والاوربية اليوم، نحو إستاد الامارات في تمام الساعة السابعة والنصف مساء حيث مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الإسبوع الخامس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة أرسنال ضد تشيلسي

ويستضيف إستاد الامارات أحداث المباراة في إطار الجولة الخامسة عشر من "البريمرليج"، وتبث قنوات بي ان سبورت 2، المباراة بين أرسنال وتشيلسي بتعليق صوتي للمعلق حفيظ دراجي.