بغياب تريزيجيه.. أستون فيلا يسحق كريستال بالاس بثلاثية

حقق أستون فيلا فوزًا هامًا للغاية وكبيرًا على نظيره كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

غاب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن المباراة بسبب الإصابة، وخرج من قائمة الفريق لمواجهة البالاس.

أصحاب الأرض افتتحوا النتيجة عن طريق بيرتراند تراوري في الدقيقة 5 من تسديدة داخل منطقة الجزاء، لمتابعة كرة واتكينز.

وتعرض مدافع وقائد أستون فيلا تايرون مينجز لكارت أحمر في الدقيقة 45 بعد حصوله على الأصفر قبل 5 دقائق من ذلك، وكلاهما بسبب التدخل على ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس.

رغم النقص العددي، دخل أستون فيلا الشوط الثاني يبحث عن زيادة النتيجة، وليس تأمين الهدف.

جاء الهدف الثاني عن طريق كورتني هاوس من رأسية قوية في مرمى جوايتا، عند الدقيقة 66.

أهدر أستون فيلا العديد من الفرص، كما تصدى إيمليانو مارتينيز لفرص خطيرة للضيوف، لكن القاضية جائت من أنور الغازي، وسجل الثالث في الدقيقة 67.

دخل أحمد المحمدي في الدقيقة 86 بدلًا من أنور الغازي، وشارك في 7 دقائق، بـ الوقت بدلًا من الضائع.

وبهذه النتيجة، يوصل الفيلانز التألق، ويصعد للنقطة 25 بالمركز السادس، بينما كريستال بالاس يواصل المعاناة ويتوقف رصيده عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.