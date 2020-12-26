النائب عاطف مغاوري: قانون الإدارة المحلية هام وانوي الانضمام للجنة الشؤون العربية ( فيديو)

أدلى النائب عاطف مغاوري، بتصريحات خاصة لموقع دوت الخليج بالفيديو، وذلك خلال وقائع استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب الجديد، حيث قال، أنا عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، استكمال للمسيرة العريقة التي بدأت من 150 عام، سأهتم بالقوانين المكملة للدستور، لاسيما قانون الإدارة المحلية.

وتابع: أعول على منطق التوافق وليس المغالبة بالنظر إلى التنويعة الحزبية، وأن تشكيل اللجان المقبل سيكون كاشف لمدى التعاون بين الأحزاب في البرلمان الجديد، مشيرا إلى أنه ينوي دخول لجنة الشؤون العربية.



وكان النواب قد تسلموا منذ أيام ، الحقيبة البرلمانية والتي تحتوي على مجوعة من القوانين الأساسية التى يعتمد عليها عمل النائب، بالأضافة الى جهاز التابلت الخاص بالنائب، عليه نسخة من اللائحة الداخلية للمجلس ونسخة من الدستور والقوانين التى أصدرها البرلمان، و2 أجندة خاصة بالاعضاء، و2 دفتر خاص بكل نائب مسجل به عدد من الأدوات الرقابية وكيفية أستخدامها، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاماً على بدء الحياة النيابية فى مصر، بالاضافة الى بطاقة التصويت الألكتروني الخاصة بالنائب داخل القاعة الرئيسية.

جاء ذلك في إطار حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى، للأعضاء الجدد والذي انطلق منذ أيام، حيث تم تخصيص لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد فضلا عن 10 طاولات للنواب لملأ استمارة البيانات.

وحرص المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على التواجد خلال الأيام الماضية منذ الصباح الباكر، للأشراف على جميع التجهيزات الخاصة بأستقبال النواب.