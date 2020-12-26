صفر من النقاط.. هل يحتاج المقاولون لتغيير الجهاز الفني؟

أنتهي منذ قليل لقاء الإنتاج والمقاولون العرب بتحقيق رفاق مختار مختار أول فوز بالدوري ولحاق الهزيمة الثالثة بالمقاولون العرب علي التوالي ليترك المقاولون بلا نقاط في بداية هي الأسوء لذئاب الجبل.

سجل محمد عبد المجيد الهدف الاول والوحيد في المباراة، بعد كرة عرضية من السيد الشبراوي من جهة اليمين قابلها محمد عبد المجيد برأسية من يسار منطقة الجزاء، تخطت الكرة الحارس حسن شاهين ثم حاول مدافع المقاولون العرب، اللحاق بها قبل أن تتخطى الخط، ولكنها مرت واحتسبها الحكم إبراهيم نور الدين هدف ليحقق الإنتاج الإنتصار الأول له في الدوري ويعمق من جراح ذئاب الجبل.



بهذة الخسارة ظل المقاولون العرب في المركز الأخير للدوري برصيد صفر من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الثالثة اليوم، بعد أن تلقي الفريق الهزيمة الاولي أمام الفارس الابيض بثنائية نظيفة قبل أن يتلقى الهزيمة الثانية تواليا بهدفين مقابل هدف أمام وادي دجلة.



لتفتح الهزيمة الثالثة، الأحاديث حول مستقبل الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس،وحول إمكانية تغير الجهاز الفني للمقاولون في الفترة القادمة من أجل تحسن وضع الذئاب في جدول الدوري المصري الممتاز .



وبهذا الإنتصار رفع الإنتاج رصيده ل 4 نقاط ويرتقي للمركز الثالث عشر في جدول الترتيب ويتنفس مختار مختار الصعداء قليلا بعد البداية الغير موفقه في الدوري المصري. وبهذا الإنتصار رفع الإنتاج رصيده ل 4 نقاط ويرتقي للمركز الثالث عشر في جدول الترتيب ويتنفس مختار مختار الصعداء قليلا بعد البداية الغير موفقه في الدوري المصري. المقاولون العرب: لا نستطيع إستعارة لاعبين من الأهلي والزمالك لهذا السبب



صرح محمد عادل، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن استعارة لاعبين من الأهلي والزمالك في الوقت الحالي، أصبح أمر صعب للغاية بسبب المبالغ المالية الكبيرة التي تُطلب من الأندية. وقال عادل في تصريحات إذاعية صباح اليوم، في برنامج "ملعب 9090": " لغة المادة تسيطر بطريقة كبيرة في هذه الفترة، لكن الأموال لا تصنع البطولات، ومن حسن حظ الفرق الصاعدة حديثا للدوري أنها تدفع مبالغ خيالية لاستقدام لاعبين، ورغم ذلك لدينا تجربة الجونة والتي لم تكن موفقة رغم دفع الكثير من الأموال". اقرأ ايضا: عقوبة وخصم نقاط في انتظار الإسماعيلي والسبب!