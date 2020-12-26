ملكة كابلي تتصدر "التريند" بعد طلاقها

ملكة كابلي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن خرج الكويتي أحمد السالم عن صمته، وأكد انفصاله عن زوجته ملكة كابلي.

ملكة كابلي وأحمد السالم

أوضح أحمد السالم، أنه طلب الانفصال من زوجته منذ شهرين ولكنها ترفض، لافتًا إلى أنه طلق ملكة كابلي في اللحظة التي خرج فيها من البيت.

أشار السالم، إلى أن الطلاق كلمة لكن زوجته من الممكن أن تقصد أنها لم تصلها أوراق طلاق حتى الآن، ونفى السالم الاتهامات التي وجهت إليه بشأن الخيانة قائلاً : " لو أنا خاين كانت هي خلعتني من أي محكمة".

وأردف قائلًا:" والله العظيم ماني طايق أقول هذا الكلام بس مجبور أقوله ، فلنفرض سويت أكبر غلط في العالم ليش يطلع للسوشيال ميديا؟ ".

كانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إثر إنتشار مقطع فيديو لـ أحمد السالم وسط باقات الورود التي منحتها ملكة كابلي له، بعد مرور أسبوع على إثارة الجدل بشأن اتهامات وجهت إليه بشأن خيانته لها.

الجدير بالذكر، أن خلاف ملكة كابلي وأحمد السالم انتشر بيبب مقطع فيديو لـ ملكة كابلي عبر حسابها بـ "سناب شات" وهي تقود سيارتها على أنغام أغنية "حبكم بعد ميفيد" للفنانة اللبنانية ديانا حداد، ودونت عليها تعليقا بقولها: "الغشاش والكذاب يسوي فضل لو غاب".

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ملكة كابلي هي خبيرة تجميل سعودية لها مكانة كبيرة بين متابعيها وجمهورها على منصات السوشيال ميديا، تزوجت من المدون الكويتي أحمد السالم وأنجبت منه ابنتها التي تدعى "قمر"، واشتهرت المدونة من خلال الفيديوهات التي تنشرها برفقة زوجها عبر تطبيق سناب شات.

