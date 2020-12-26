النائبة آيات الحداد: المصريين بالخارج وقضاياهم علي رأس أولوياتي

أدلت النائبة آيات الحداد، بتصريحات خاصة لموقع دوت الخليج بالفيديو، وذلك خلال وقائع استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب الجديد، حيث قالت أنها تنوي الاهتمام في المقام الأول بالمصريين في الخارج.

وتابعت: سأركز اهتمامي مع لجان العلاقات الخارجية والشؤون الإفريقية، والشؤون العربية، وأن مجال دراستها في القانون الجنائي ومايتعلق بالمصريين في الخارج سيعزز من أدوارها تحت قبة البرلمان الجديد.