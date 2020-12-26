بالبنط العريض : بعض الصحف الأجنبية أزعجها تماسك مصر وصمودها فى وجه أعدائها

وأضاف فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن تلك الصحف انزعجت بسبب خوض مصر مسار التنمية وذكر اسمها فى المحافل الدولية بعد تعافى الاقتصاد.
وكشف عن دراسة نشرتها مجلة "فورين أفريس" فى عددها الصادر عن مجلس العلاقات الأمريكية، للباحث الأمريكى مارك لينش يهاجم فيها مصر بسبب ثورة 30 يونيو، وعلق فاروق قائلا : "الباحث أصابه العمى لأنه لم ير الملايين التى خرجت"، وسخر فاروق من وصف الباحث الأمريكى فى دراسته قناة الجزيرة القطرية الإرهابية بأنها "عظيمة".
وأوضح مقدم البرنامج أن "مارك لينش" باحث فى العلوم السياسية والشؤون الدولية فى جامعة جورج واشنطن، ومدير مشروع العلوم السياسية فى الشرق الأوسط، ويعد أحد الأصدقاء المقربين لجماعة الإخوان الإرهابية منذ ما يقرب من 18 عامًا، مشيرا إلى أنه فى عام 2007 تقابل مع أكثر من 27 قيادة من قيادات الإخوان، أبرزهم المرشد مهدى عاكف لإجراء دراسة حول الجماعة الإرهابية.
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