قداس العيد بدون حضور شعبى فى السويس وملوى

جدة - نرمين السيد - وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مجموعة من القرارات بخصوص الخدمات فى الكنائس خلال الفترة المقبلة وترتيبات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يُعمَل بها فى كنائس القاهرة والإسكندرية، اعتبارا من اليوم الأحد، وحتى 31 يناير المقبل، فى ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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