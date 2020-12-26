 السيسى يستعرض استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام".

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