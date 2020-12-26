واعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، مشيرة الى ان ذلك يعد استمرارا لدعم المرأة، لتوليها المناصب القيادية داخل النيابة الإدارية، وترسيخ دورها فى العمل القضائي.
وأكدت ان هذا الاختيار يعد دليلًا على كفاءتها وتاريخ عملها المشرف وتحملها المسئولية خلاله، داخل أروقة النيابة الإدارية ، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق فى هذه المهمة الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قومى المرأة يهنئ سمر المنوفي لتعيينها مديرا للنيابة الإدارية للتموين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.