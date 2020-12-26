قرارات وزير التعليم العالي اليوم حول الدراسة بالجامعات ومستشفيات العزل الجامعية

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف أبرز قرارات وزير التعليم العالي اليوم، خلال الإجتماع الشهري الذي تم عقده السبت 26 ديسمبر الجاري، وانعقد الإجتماع في جامعة الفيوم، تحت رئاسة السيد الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، وحضره وزير التعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وكذلك محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، وأمين مجلس ورؤساء الجامعات الدكتور محمد أمين.

قرارات وزير التعليم العالي اليوم حول الدراسة بالجامعات ومستشفيات العزل

وسلط الإجتماع الضوء على ما يثار من شائعات بشأن تعطيل الدراسة وتحويل كل المستشفيات الجامعية لمستشفيات عزل، ونفى عبد الغفار كل ما يثار بهذا الشأن مؤكداً أنها شائعات، وأن الوزارة سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجيها، وأكد وزير التعليم العالي، أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.

وجاءت قرارات وزير التعليم العالي اليوم السبت على النحو التالي:

1- الدراسة منتظمة في جميع الجامعات، وسوف يتم معاقبة المخالفين للإجراءات الإحترازية.

2- توفير أماكن عزل مخصصة للأطفال ومتابعة مستمرة لجاهزية المستشفيات الجامعية.

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3- المستشفيات الجامعية جاهزة لأي سيناريو محتمل لأزمة فيروس كورونا.

4- الموافقة على رفع الوعي وتطوير المناهج التي تتعلق بالزيادة السكانية.

5- تدريس اللغة الألمانية لطلاب الهندسة والطب.

6- الموافقة على استقلالية فرع جامعة الوادي في الغردقة ليصير جامعة مستقلة باسم جامعة الغردقة.