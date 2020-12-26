طبيب الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لساسي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك، عن الحالة الصحية لنجم وسط الفريق، التونسي فرجاني ساسي، بعد إصابته بكدمة في الظهر.
وقال أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "حالة ساسي جيدة. فضلت خوضه لتدريبات في الجيم على أن يعود للتدريب غدا الأحد".
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وشدد "وعليه ستتأكد جاهزيته بشكل طبيعي".
وأردف فيما يخص المجموعة التي تعاني من الإصابة بفيروس كورونا فقد كشف أسامة "حالتهم مستقرة، وسيخضعون لفحوص خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم ، على أن يواصلوا البروتوكول العلاجي والعزل المنزلي خلال الوقت الحالي".
ويغيب عن الزمالك كل من طارق حامد ومحمود علاء لإصابتهما بفيروس كورونا.
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري.
وكان البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، قد عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المران اليوم السبت، فى ملعب النادى، وتحدث باتشيكو مع اللاعبين عن اللقاء القادم وأهميته، وطالبهم ببذل أقصى ما لديهم خلال الفترة المقبلة وأكد المدرب للاعبين ثقته فى الجميع، فى تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، كما شرح لهم بعض الأمور الفنية والتكتيكية لتنفيذها.
فيما وضع الجهاز الفنى للزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذى أقيم على ملعب النادى، حيث تم التركيز على بعض الأمور التأهيلية والبدنية الخاصة، لرفع معدل اللياقة لدى الجميع، استعدادا للقاء القادم وشارك مصطفى محمد مهاجم الفريق فى جزء من التدريبات التأهيلة إلى جانب مران فى الجيمانزيوم.
بينما تأكد ابتعاد مصطفى محمد مهاجم الزمالك، عن الحسابات الفنية فى مواجهة سموحة، بعدما تغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق فى الأيام الأخيرة لرغبته فى الانتقال إلى سانت إتيان الفرنسى ليتواجد اليوم فى مقر النادى ويكتفى بأداء تدريبات تأهيلية لذلك لن يكون جاهزا للمواجهة المقبلة مع الفريق الأبيض أمام نظيره السكندرى.
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