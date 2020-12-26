طبيب الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لساسي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك، عن الحالة الصحية لنجم وسط الفريق، التونسي فرجاني ساسي، بعد إصابته بكدمة في الظهر.

وقال أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "حالة ساسي جيدة. فضلت خوضه لتدريبات في الجيم على أن يعود للتدريب غدا الأحد".

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