لماذا احتفل البرلمان بنواب تنسيقية شباب الأحزاب .. وجوه واعدة لديها القدرة على توحيد الجهود والتحركات..ونماذج فريدة ستشكل رصيد وطني هائل لصالح رفعة البلاد

كعادتهم في تحريك الأجواء الإيجابية، ظهر أعضاء مجلس النواب الجدد من المنتمين للكيان الواعد تنسيقية شباب الأحزاب، بمظهر مشرف اليوم، حيث وحدوا خطواتهم ونظموا صفوفهم في طريقهم إلى أروقة البرلمان العريق، في ظل جاهزية تامة لأمانات مجلس النواب التي قادها المستشار محمود فوزي لترسيخ انطباعا ممتازا عن الكيفية التي تم بها استقبال نواب البرلمان حتى الآن. رصد دوت الخليج مجموعة من الرسائل الناجحة التي أجاد أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب في توصيلها، وأولها أنهم يتمتعون بروح العمل الجماعي، وأنهم مثلما نجحوا داخل كيانهم الواعد في تنسيقية شباب الأحزاب، فإنهم قادرين على إنجاح باقي خطواتهم مهما كبرت او صغرت، وذلك اعتمادا على ماتم غرسه فيهم من الروح الاعتمادية، والإيمان بالعمل الجماعي، وعدم الاستئثار بالظهور لنفي الفردية وترسيخ قيمة الكل الذي يعلي مصلحة مصر على أية مصالح او حسابات خاصة وشخصية.

وقد أظهر القائمون على التنظيم المبهر لاستقبال النواب، من كبار موظفي البرلمان بأمانته المختلفة، حالة من الاحتفاء والترحيب الشديد بأعضاء التنسيقية اليوم، لنكون أمام أطراف يتنافس كل منها لإظهار أفضل مالديه، سواء كيان تنسيقية شباب الاحزاب، أو فريق المستشار محمود فوزي الامين العام للمجلس، من كوادر وقيادات الأمانة العامة.

برع أعضاء التنسيقية في التأكيد من خلال تصريحاتهم المنضبطة على أنهم يستحقوا ماوصلوا إليه من نجاحات سياسية ومزايا برلمانية، في هيئة أطياف متنوعة من الوجوه الشابه التي يعول عليه المصريون من أجل دفع مقدرات العمل البرلماني، وصب نتاج خبراتهم العريضة وتخصصاتهم شديدة الأهمية في مسار من العمل النيابي الذي ينهض بالاقتصاد والسياسة والصحة والتعليم.



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كما أجاد أفراد الأمانة العامة في الحفاظ على مستوى خرافي من حسن الاستقبال وتسهيل الإجراءات وتنظيم طريقة استخراج الكارنيهات وإنهاء أوراق العضوية، بأكثر الطرق سلاسة وأشدها التزاما بالإجراءات الاحترازية، وهي مهام أشرف على التخطيط لها وتوزيع أدوارها وتنفيذها المستشار النشيط والدؤوب محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب.







التصريحات التي أدلى بها أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب من فرسان مجلس النواب الجديد، كفيلة وحدها بالإجابة على السؤال الخاص بسر الاحتفاء الشديد في استقبالهم، وذلك نظرا لكونهم قد أظهروا قدرا كبيرا من الوعي بقضايا البلاد، والقدرة على طرح الحلول وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مع قدرة وطلاقة في الحديث وترتيب الأفكار والتمسك بنجاح الكل دون الفرد.

وقد استبشر جميع الحاضرين في مجلس النواب اليوم خيراً، بما يمكن أن يقدمه نواب تنسيقية شباب الأحزاب، وسط إحساس تأكد لدى الكثيرين بأنهم أمل البلاد القادم، وطاقة النجاح وشعلة النشاط التي تنتظر مجلس النواب الجديد، وأن تنسيقية شباب الأحزاب وأعضاءها يدركون حجمهم جيدا، ومدى الثقل الذي يتمتعون به بسبب إخلاصهم الوطني وتفانيهم وقدرتهم على بلورة كل ماهو مبتكر من الأفكار والحلول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لماذا احتفل البرلمان بنواب تنسيقية شباب الأحزاب .. وجوه واعدة لديها القدرة على توحيد الجهود والتحركات..ونماذج فريدة ستشكل رصيد وطني هائل لصالح رفعة البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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