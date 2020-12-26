الزمالك يفجر مفاجاة بخصوص رحيل مصطفي محمد

صرح مصدر مسئول داخل القلعة البيضاء لتحيا مصر " بخصوص العروض المقدمة لمهاجم الفريق مصطفي محمد، ونؤكد ان النادي لم يتلقى عروض رسمية حديثه بشأن اللاعب ".

وتابع المصدر" النادي لم ولن يناقش العروض المالية المقدمة للاعب، لا نهذة العروض مجرد عروض شفهية وليست رسمية حتي يتم مناقشتها"

يذكر أن مصطفي محمد لاعب الفريق الأبيض قد أبدى رغبته الكبيرة في خوض تجربة الإحتراف والرحيل عن الزمالك خلال الفترة القادمة.

أثار مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك الجدل في الساعات الأخيرة من اليوم، بسبب عدم حضوره لتمرين الفريق الذي كان من المقرر له اليوم بسبب أزمتة مع النادي الأبيض في تجديد عقده ورغبته في الأحتراف الخارجي.

وبعد الأحاديث التي تناقلتها المواقع الصحفية بشأن نشوب مشادات بين اللاعب مصطفى محمد وأيمن يونس المدير التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، أكد مصدر داخل النادي رفض ذكر أسمه أن ما تتناوله الصحف والمواقع أحاديث كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

كان "دوت الخليج" قد علم من مصادر خاصة داخل نادي الزمالك ان مصطفى لم يتغيب عن الحضور للنادي بشكل نهائي ولكنه حضر مع أحد وكلاء اللاعبين لعقد جلسة مع أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك لبحث كيفية رحيل اللاعب عن الفريق في الانتقالات الشتوية، ويونس هو من رفض حضور الجلسة وقام بتأجيلها لغدا.

وكان أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، قد أعلن عن أنه تحدث مع مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك لإقناعه بالبقاء في النادي، إلا أن اللاعب رفض بشكل قاطع الاستمرار مع النادي وأصر على الرحيل.

وكتب أحمد عيد عبدالملك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعس "تويتر": "مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز اما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الاولمبياد حتي وقالي ان ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها ويمكن قولتله انه يروح فرقة من بداية الموسم احسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو انه يحترف".

وأصرت إدارة الزمالك ولجنته الفنية أن يستمر مصطفى محمد إلى ما بعد أولمبياد طوكيو، التي من المقرر إقامتها في 23 يوليو من العام 2021، والتي تأهل لها المنتخب المصري الاوليمبي، بعدما فاز بأمم أفريقيا، والتي حصل فيها مصطفى محمد على لقب هداف البطولة.

واتضح أن مصطفى محمد غير راضٍ هو الآخر بقرار نادي الزمالك، والذي كان مدعوما بحاجة الزمالك إليه في الوقت الحالي، وأن فرصة وجود عرض من نادي أوروبي كبير، ستزيد مع تألقه في الأوليمبياد.