الحمدلله.. مؤمن زكريا يبعث خبر سار لجماهيره

بعث مؤمن زكريا، نجم النادى الأهلى، بخبر سعيدة لجماهير الكرة المصرية عبر حسابه على تويتر، وكتب، "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التى لا تعد ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر.. *أبشركم قريبا سأكون معكم".

كان الدكتور محمود حميدة، أستاذ المخ والاعصاب وطبيب لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، قد صرح سابقا إن الحالة النفسية ترفع المناعة وتجعلها في حالة أفضل، مشيرا إلى أن الكثير من الناس تتعاطف مع مؤمن زكريا وتدعو له بإخلاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، «ربنا لن يخيب ظننا في شفاء مؤمن زكريا»، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على وقف تطور المرض أو العمل على تباطؤ نموه ونأمل في الوصول إلى تحسن الحالة و الشفاء الكامل. اقرأ ايضا: طبيب الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لساسي