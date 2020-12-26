بعث مؤمن زكريا، نجم النادى الأهلى، بخبر سعيدة لجماهير الكرة المصرية عبر حسابه على تويتر، وكتب، "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التى لا تعد ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر.. *أبشركم قريبا سأكون معكم".
كان الدكتور محمود حميدة، أستاذ المخ والاعصاب وطبيب لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، قد صرح سابقا إن الحالة النفسية ترفع المناعة وتجعلها في حالة أفضل، مشيرا إلى أن الكثير من الناس تتعاطف مع مؤمن زكريا وتدعو له بإخلاص.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، «ربنا لن يخيب ظننا في شفاء مؤمن زكريا»، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على وقف تطور المرض أو العمل على تباطؤ نموه ونأمل في الوصول إلى تحسن الحالة و الشفاء الكامل.
اقرأ ايضا: طبيب الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لساسي
وأشاد بزوجة مؤمن زكريا التي استمرت معه في أزمة مرضه وكانت داعمة له، مشيرا إلى الزوجة يظهر معدنها في وقت الأزمات.
وأضاف حميدة، أن المشاركة في الفرح تزيده وفي الحزن تقلله، والدعم النفسي ضروري للمريض والمحيطين به من الأهل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحمدلله.. مؤمن زكريا يبعث خبر سار لجماهيره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.