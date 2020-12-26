فيديو .. الصحة : نجرى 10 آلاف مسحة كورونا يوميًا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الجندى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات استباقية بعد السيطرة على الموجة الأولى لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها توقعت زيادة الإصابات خلال فصل الشتاء وهو ما حدث بالفعل.

وتابعت: "الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعقد اجتماعات دورية لرؤية الخطط المتوقعة، كما أن الوزارة طلبت إجراء كميات من المسحات، بالإضافة إلى معامل تحليل لأخذ العينات".

وأشارت الجندى إلى أن عدد المعامل المركزية ارتفع إلى 72 معملًا على مستوى الجمهورية، كما أن المعامل تجرى 10 آلاف مسحة للكشف على فيروس كورونا يوميًا، مشددةً على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية سواء بارتداء الكمامة والتباعد لأن هذا يقلل معدل الإصابات.

وأكدت أن الدولة وفرت كل شئ ولكن يجب على المواطنين أن يساعدوا بدورهم عبر الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن من يشعر بأى أعراض عليه الذهاب للمستشفى لتوجيهه سواء بالعزل المنزلى أو الصحى.