الداخلية توجه قافلة طبية للكشف على نزلاء سجون المنيا

جدة - نرمين السيد - وتمكنت القوافل الطبية من توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم. وتواصل وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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