صور .. محافظ كفر الشيخ يكلف بسرعة صيانة محطات مياه الشرب

جدة - نرمين السيد - وتفقد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية، بحضور المهندس صلاح مكرم، مدير عام مرفق مياه الشرب بالمحافظة. واستمع رئيس المدينة إلى مدير مرفق المياه وشرح له خطوات أعمال الصيانة التى يتم تنفيذها بمقر المحطة الرئيسية، وكذلك مآخذ المياه على ترعة "ميت يزيد"، وشدد على عدم توقف أعمال الصيانة.

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