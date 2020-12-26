عاجل.. السيسى يبحث مع نظيره الجنوب إفريقى آخر مستجدات قضية سد النهضة 

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، فى إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة، تحت رعاية الاتحاد الإفريقى برئاسة جنوب إفريقيا.

ومن جانبه، أكد الرئيس مجدداً على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانونى ملزم، يضم الدول الثلاث، يحفظ حقوق مصر المائية، من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معربا عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا فى هذا السياق.

وقد أعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لجهود مصر، فى إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول الى حل للقضية، مؤكدا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول كذلك بعض من موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين، حيث أكد الرئيسان التطلع لاستغلال الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر وجنوب إفريقيا على الصعيد الثنائى، وكذا على الصعيد القارى والدولى، لما للدولتين من ثقل سياسى هام يخدم المصالح الأفريقية ككل.