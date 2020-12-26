فيديو .. بالمعدول : حياتنا ما بين الحكمة والإسراف

وتحدث فيكتور، فى حلقة جديدة من برنامجه "بالمعدول" الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، عن الحرص والبخل، والحكمة والإسراف، والترشيد والهدر.
وقال فيكتور : "لو قسمت رغيف الخبز لأنصاف واستخدمت منه على قدر الحاجة، سيكون أفضل من أخذ أجزاء منه وهدر الباقى، وكذلك لو قسمت ورق الطباعة الذى نستخدمه فى الأعمال المكتبية إلى أجزاء على قدر الحاجة واحتفظت بالباقى فسيكون أفضل".
وتابع فيكتور: "فكرة الشراء لأكثر من الاحتياج فكرة غير جيدة، لأنى فى النهاية لا أستفيد بكل الكمية التى اشتريها، إلا لو كان هناك ظرف مثلا مناسبة أو زيادة عدد أفراد الأسرة".
وأضاف فيكتور: "كلنا بنقع فى فخ الأوبن بوفيه، نملأ الطبق بكثرة، ولا نأكله كله.. طيب ما آخد على قدر حاجتى.. ولو احتجت تانى أرجع آخد.. تماما كفكرة تكالب الناس على أدوية معينة فى بعض الظروف، وشرائهم لها بكميات كبيرة، دون استعمالها، مما يحدث أزمة فى السوق".
وحكى فيكتور موقف له مع أحد الزوار الأجانب فى بداية الألفينات، حيث سأله فيكتور "لماذا لا تشترى هاتف جديد به الإمكانيات الحديثة"، فأجابه الزائر بأنه لا يحتاج لكل هذه الإمكانات "ما أحتاجه هو الاتصال وإجراء المكالمات المحلية والدولية وهذا موجود فى هاتفى.. فلماذا اشترى آخر؟".
ونصح فيكتور بضرورة الحرص على ارتداء الكمامة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى تجربته السابقة مع الفيروس قبل أن يتعافى منه، والمعاناة التى يجدها مصاب الفيروس من ارتفاع الحرارة والصداع.
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