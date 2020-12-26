وزير القوى العاملة: قاعدة بيانات متكاملة للصيادين فى مختلف المحافظات 

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك تعاونا مع مختلف الجهات بالدولة لعمل قاعدة بيانات متكاملة للصيادين فى مختلف المحافظات، وأضاف وزير القوى العاملة، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ضمن سلسلة حلقات الحياة اليوم عن حصاد 2020 للكشف عن تفاصيل انخفاض نسبة البطالة خلال 2020 وماذا قدمت الدولة لقطاع العمالة غير المنتظمة والمتضررين من كورونا خلال العام، أنه تم حصر حوالى 4 آلاف صياد بالإسكندرية و5 ألاف بالبحر الأحمر حتى الآن ومازال الحصر مستمر فى بورسعيد وأسوان وقنا .
وكشف وزير القوى العاملة، أنه خلال العام الحالي ساهمت الوزارة بمبلغ مليار و300 مليون و108 آلاف جنيه ضمن المبادرة الرئاسية للعمال غير المنتظمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة .
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