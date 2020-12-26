الصحة: نجري 10 آلاف مسحة يوميًا للكشف عن فيروس كورونا

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، إن المعامل التابعة للوزارة تجري في اليوم حوالي 10 آلاف مسحة يوميًا للكشف عن فيروس كورونا، مشيرة إلى أن كل مستشفيات وزارة الصحة مفتوحة حاليًا لاستقبال من يرغب في إجراء الكشف الطبي.

وتابعت الجندى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أنه من يجد عليه أعراض حتى لو كانت بسيطة يجب عليه التوجه فورًا لإجراء الكشف الطبي لبيان مدى إصابته.

وأكملت رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، أن هناك بعض المستشفيات الخاصة ترسل لإجراء عينة ومستشفيات أخرى لا ترسل المرضي، موضحة أن غرفة الأزمات هي التي تقوم بحصر الأعداد اليومية بالنسبة لإجراء المسحات أو غيره.

وأشارت رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، إن الأشعة المقطعية مهمة، والطبيب هو من يوجه الحالة لإجراء الكشف المناسب لتوضيح مدي الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، قائلة:" الطبيب يحدد بسبب معرفته لعرض الحالة".