مؤمن زكريا يزف بشرى سعيدة لجماهير الكرة المصرية: "قريبا سأكون معكم"

زف مؤمن زكريا، نجم النادى الأهلى، بشرى سعيدة لجماهير الكرة المصرية عبر حسابه على تويتر، وكتب، "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التى لا تعد ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر.. *أبشركم قريبا سأكون معكم".

وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر، ولكن كل هذا لم يمنع زوجته "ريهام" من أن تواصل الصمود وتساند زوجها فى أحلك لحظات حياته وتبقى هى عكازه الذى يستند عليه.

كان مشهد تحية الجمهور للاعب مؤمن زكريا خلال حضوره مسرحية "علاء الدين" استوقف العديد من جمهور "الحراق" بعدما دخلت زوجته فى نوبة بكاء بعد وقوف زوجها على خشبة المسرح، وسط تصفيق وترحيب الجمهور، الأمر الذى جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتغزلون فى قصة الحب التى جمعت بينهما.

وفى ليلة تتويج الأهلى بدرع الدورى الذى أطلق عليه لقب مؤمن زكريا تقديراً له، رفضت ريهام أن يتكئ زوجها على أحد غيرها، وأصرت أن تكون عكازه حتى ينزل للملعب بصعوبة شديدة ويشارك زملاءه فرحة التتويج بالدوري.

ريهام تستحق عن جدارة لقب بنت الأصول، فهى السند لمؤمن داخل الملعب وخارجه بل وأصبحت رمزاً لقوة المرأة المصرية وجدعنتها وإخلاصها لشريك حياتها بعدما ساندت زوجها بعد انطفاء الشموع واختفاء الأضواء وباتت الدموع تنسج الراوية التى أبكت الملايين لقصة "الحراق" الذى كان يملأ الحياة ضحكاً وأهدافاً حتى ذاق قسوة الحياة وعذابها وأصبح قلبه ينزف حزناً وألماً

وحينما علقت على إشادة الناس بوقفتها مع زوجها قالت :"اللى بعمله ده طبيعى أى زوجة مكانى هتعمل كدا ..ده حبيبى وبدعى ربنا يشفيه ويخليه ليا".