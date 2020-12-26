ننشر مصاريف استخراج كارنيه نقابة الصيادلة

اعلنت النقابة العامة للصيادلة، عن رسوم اشتراك نقابة الصيادلة 2020-2021 ورسوم التسجيل في النقابة لأول مرة. وبالنسبة لمصاريف اشتراك نقابة الصيادلة 2020-2021 لأول مرة لخريجي كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية 1000 جنيه. اشتراك خريجي الجامعات الخاصة 3500 جنيه. خريجي الجامعات الأجنبية 3500 جنيه. حاملي الجنسية الأجنبية 5500 جنيه . كما يوجد شرائح الاشتراك من 1- 3 سنوات ب 100 جنيه ، الشريحة الثانية من 4- 6 سنوات ب 140 جنيها ، الشريحة الثالثة من 7 – 15 سنة ب 200 جنيه ، الشريحة الرابعة أكثر من 15 سنة ب 250 جنيها. مصاريف رسوم تجديد كارنيه نقابة الصيادلة: – دفع الاشتراك السنوي حسب الشريحة. – مصاريف تجديد كارنيه نقابة الصيادلة ٢٥ جنيها. – مصاريف صندوق التكافل ٢٤٠ جنيها. – مصاريف التحاليل الدورية والفحص الشامل ٢٨٠ جنيها. ويمكن للصيادلة التسجيل فى مجالات التخصصصات المختلفة وأبرزها :_(التحاليل الطبية،الميكروبولوجى أوالكيمياء حيوية،إدارة جودة، إدارة مستشفيات، إدارة صيدلة اكلينكية ، عقاقير، رقابة دوائية، مكافحة عدوى ،صيدلانيات،صيدلة صناعية،سموم، يقظة دوائية، إدارة اعمال، ادارة موارد بشرية..إلخ). الأوراق المطلوبة للتسجيل: _شهادة الدبلومة أو الماجستير _صورة كارنية النقابة _صورة البطاقة الشخصية بالنسبة للاستشارى: يتطلب ان يكون حاصل على شهادة الدكتوراة الأوراق المطلوبة: _أصل شهادة الدكتوراة _المحتوى العلمى _صورة كارنية النقابة _صورة البطاقة وتضمنت الأوراق المطلوبة لفتح معمل للتحاليل الطبية مايلى:_ • اصل شهادة التخرج من كلية الصيدلة. • أصل الماجستيرأو الدكتوراة أوالدبلومة. • أصل المحتوى العلمى المدروس.(وليس بيان الدرجات). • شهادة قيد بالنقابة. • فيش جنائى موجهة إلى وزارة الصحة سارى. • صورة موقف من التجنيد طبق الأصل مختومة. • عدد 3صور شخصية. • صورة كارنية حديثة. • صورة البطاقة. وأوضحت النقابة العامة ان الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة واستخراج الكارنية كالتالى: 1_شهادة التخرج أصل 2_شهادة الميلاد صورة(بعد الاطلاع على الاصل) 3_البطاقة الشخصية صورة (بعد الاطلاع على الاصل) 4_الموقف من التجنيد صورة(بعد الاطلاع على الاصل) 5_عدد 2صورة شخصية مختومة بختم الكلية 6_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة صورة(بعد الاطلاع على الاصل) 7_الفيش الجنائى موجه للنقابة اصل 8_شهادة الثانوية العامة(معادلة إذا كانت من الخارج) صورة(بعد الاطلاع على الاصل) إما بالنسبة للأوراق المطلوبة لإستخراج التراخيص من وزارة الصحة:- 1_شهادة التخرج أصل 2_شهادة الميلاد صورة (بعد الاطلاع على الاصل) 3_البطاقة الشخصية صورة (بعد الاطلاع على الاصل) 4_الموقف من التجنيد صورة(بعد الاطلاع على الاصل) 5_عدد 2صورة شخصية مختومة بختم الكلية 6_إيصال سداد النقابة أصل 7_دوسيه للحفظ 8_نموذج صحة 13(من وزارة الصحة) 9_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة أصل 10_شهادة التشريعات للجامعات الخاصة أصل 11_شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة أصل 12_شهادة تدريب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية+صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية (للجامعات الخاصة) أصل.

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