شروط جديدة لدخول حديقة الحيوان.. تفاصيل

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة، إنه يتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية سواء خلال جائحة كورونا أو من قبلها ، حيثُ أن هناك أطباء بيطريين داخل كل نقطة قريبة من الحيوان لفحصه يوميًا للتأكد من عدم إصابته بأى أمراض.
وناشد الزائرين قائلا: أطالب الجميع بضرورة احترام الأماكن الآثرية فى الحديقة ، ولا نتهاون فى هذا الموضوع حيث يتم تحرير محضر لكل من يشوه الآثر ، كما ناشد بضرورة الحفاظ على نظافة المكان والأماكن التى نجلس عليها.
وكذلك عدم إلقاء الحيوانات بالأشياء ،وبلاش آذى للحيوان ، عشان لما بنجيب حيوان برى بيكون غالى جدا وبيحتاج إجراءات كثيرة.
وأضاف خلال حواره لصدى البلد أنه يتم عمل خطة للعلاج لكل الحيوانات: لدينا تحصينات تتم كل عام أو كل 6 اشهر على حسب احتياج الحيوان ، أيضا تم التعاقد مع شركة نظافة خاصة للحرص على نظافة الحديقة بصفة دائمة.
وأشار إلى أن جميع الحيوانات بصحة جيدة ولاتوجد اى حالة مرضية ، متابعا :" وقاية الحيوان هى وقاية للزوار والعاملين المتعاملين مع الحيوان ، وعلق :" سمعنا عن انتشار كورونا بين العائلة القططية فى بعض الدول ولكننا لم نجد أى أعراض حتى الآن ويتم فحصهم بشكل دورى فى الحديقة سواء للقطط أو النمور".
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