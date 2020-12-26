وأضاف أن تذكرة الحديقة مازالت بـ 5 جنيهات حتى الآن، متمنيا أن يزيد سعر التذكرة لزيادة الموارد، وبالتالى يمكن تطويرها بشكل جيد.
وعلق "رجائى"، خلال حوار خاص لـ "دوت الخليج"، قائلا: "الـ 5 جنيهات قليلة جدا بالنسبة للخدمات والتطورات التى تشهدها الحديقة، حيث تم الاستعانة بشركات خاصة للأمن والنظافة".
وقال رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان أن الحديقة شهدت تطورات كبيرة، منها المقاعد الخشبية لمنع ظاهرة الافتراش، وحديقة الطفل، بالإضافة إلى الاستعانة بالمركز القومى للبحوث الزراعية فى تقليم الأشجار وتهذيبها.
ونوه الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة ، إلي أنه يتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية سواء خلال جائحة كورونا أو من قبلها ، حيثُ إن هناك أطباء بيطريين داخل كل نقطة قريبة من الحيوان لفحصه يوميًا للتأكد من عدم إصابته بأى أمراض .
وأشار إلى أن لدينا معامل داخل الحديقة ، مؤكدا ان جميع الحيوانات بصحة جيدة ولاتوجد أى حالة مرضية ، متابعا :" وقاية الحيوان هى وقاية للزوار والعاملين المتعاملين مع الحيوان .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لهذا السبب.. زيادة سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان 13 ضعفا يوم الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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