ضبط 32 آيفون مهرب من دبي مع راكب في مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي ، مساء اليوم السبت ، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بحوزه راكب مصري لدي انهاء اجراءات وصوله قادما من الامارات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف ياسر محمد ابراهيم رئيس قسم اللجنة الجمركية، احد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة بالخط الأخضر وبسؤاله عما اذا كان يحمل اشياء تستحق دفع رسوم جمركية، فأجاب بالنفي.

واضافت المصادر ان أحمد عاطف مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، طلب تفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة " X-Ray" بواسطة يوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك وجمال عزت مدير الحركة فتلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية متماثلة يشتبه أن تكون هواتف محمولة في قاع إحدي الحقائب، وقام صبحي ربيع جابر مدير الجمرك، بتكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر علي 32 تليفون محمول ماركة "iPhone pro Max" بإجمالي 650 الف جنيه.

وأمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.