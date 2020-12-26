مجاهد يكشف السر وراء تأجيل مباراة القمة

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم عن إن التكليف برئاسة اللجنة ينتهى في 31 يناير مضيفا: اليوم سنقوم بعمل تقرير لوزير الشباب لعرضه على رئيس الوزراء وتم عمل تقرير مفصل شرحنا خلاله التبعات الدولية والإجراءات ونحن نعمل تحت مظلة الدولة المصرية ولن نكون سببا في إحراج الدولة المصرية وسنفعل ما يرضى الفيفا.
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وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد على المذاع على قناة الحدث اليوم: "المسألة لن تزيد عن ساعة واحدة ومفيش اتنين هيتقابلوا مع بعض والموضوع سيكون سهل جدا، وتم تأجيل لقاء القمة بناء على رغبة الأمن ولا يتم تأجيل أي مباراة إلا برغبة من الأمن والأمن لديه الكثير من الأعباء ونحن نلتزم فورا".
وتابع: نحن نعتذر للجانب التونسى لما تردد في وسائل الإعلام المختلفة وتم تشكيل لجنة للتحقيق واللجنة جمعت تقارير من عدة جهات ويوم الخميس المقبل سيكون التقرير كاملا.
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