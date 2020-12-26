قمة الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتعادل مع الهلال بمشاركة حجازي

أنتهت مباراة فريقي الهلال والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في قمة الدوري السعودي.
وأقيمت المباراة على ملعب استاد الملك فهد الدولي، معقل الهلال في خضم الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
افتتح الاتحاد التسجيل عن طريق عبد الرحمن علي العبود، فيما سجل صالح الشهري التعادل بهدف في الدقيقة 85 للهلال.
وشهدت المباراة مشاركة اللاعب الدولي المصري أحمد حجازي المحترف ضمن صفوف اتحاد جدة أساسيًا.
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بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 23 نقطة معتليًا ترتيب بطولة الدوري السعودي، فيما يصل الإتحاد إلى 15 نقطة محتلًا المركز الرابع.
وتواجد الدولي المصري أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لنادي اتحاد جدة.
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