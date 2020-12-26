قمة الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتعادل مع الهلال بمشاركة حجازي

أنتهت مباراة فريقي الهلال والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في قمة الدوري السعودي.

وأقيمت المباراة على ملعب استاد الملك فهد الدولي، معقل الهلال في خضم الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

افتتح الاتحاد التسجيل عن طريق عبد الرحمن علي العبود، فيما سجل صالح الشهري التعادل بهدف في الدقيقة 85 للهلال.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب الدولي المصري أحمد حجازي المحترف ضمن صفوف اتحاد جدة أساسيًا.

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