ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي

أرتقي أرسنال للمركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، بعد تحقيق إنتصار اليوم علي حساب تشيلسي الذي تراجع للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة اليوم مانحا أرسنال فرصة كبيرة للإستفاقة.
تقدم للمدفعجية أليكساندر لاكازيت من علامة الجزاء الدقيقة 34، وقبل نهاية الشوط الاول في الدقيقة 43 أحرز أرسنال الهدف الثاني من ركلة حرة على حدود منطقة جزاء تشيلسي نفذها تشاكا عن طريق تسديدة رائعة مرت من الحائط البشري ثم سكنت أعلى يسار المرمى لتسكن شباك البلوز.
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في الدقيقة 55 أحرز أرسنال الثالث عبر تسديدة رائعة من بوكايو ساكا من يمين منطقة الجزاء سكنت المقص الأيمن للحارس إدوارد ميندي وقبل النهاية قلص تشيلسي الفارق بهدف في الدقيقة 85 بأقدام إبراهام وحاقظ حأرس أرسنال علي النتيجة كما هي بالتصدي لركلة جزاء في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بثلاثية مقابل هدف لصالح أرسنال علي غريمه تشيلسي ضمن دريربي لندن.
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وبهذا يكون ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة أرسنال وتشيلسي كالتالي:
ليفربول في صدارة الترتيب برصيد 31 نقطه
يليه في المركز الثاني ليستر سيتي برصيد 28 نقطة
ويحتل مانشيستر يونايتد المركز الثالث برصيد 27 نقطة، يفصله فقط نقطة وحيدة عن صاحب المركز الرابع إيفرتون برصيد 26 نقطة.
ويحتل فولام المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة قبل فريق وست بروميتش البيون الذي يحتل المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط فقط، فيما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.
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