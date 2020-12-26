وزير الرياضة: بطولة العالم لليد مدعاة لتغيير الخريطة الرياضية

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قام بزيترة مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة في وجود رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والذي أكد على إقامة بطولة العالم لكرة اليد وفق الطريقة الصحية المتبعة.
وأكد صبحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "إن شاء الله البطولة دي هتكون مدعاة لتغير الخريطة الرياضية على مستوى العالم بمنتهى الدقة والخوف على كل المنظومة".
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وتابع: "هناك دراسات كثيرة جدًا منذ البدء في التفكير في إقامة بطولة كأس العالم لليد في مصر منذ أكثر من عام ما بين الاتحاد الدولي لكرة اليد ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الطبية في الاتحاد الدولي وقرارات مجلس الوزراء ولجنة الأزمات، لتطبيق أسلوب الفقاعة الصحية لكل المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي يتم تنظيمها في يناير المقبل".
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وشدد: "تحدثت مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بعد إصدار بيان تعليق البطولات التي تقام في الصالات المغلقة، لا يوجد إيقاف لأي نشاط رياضي أو اجتماعي أو اقتصادي، ولن يكون إلا بقرار من لجنة الأزمات بمجلس الوزراء لإدارة فيروس كورونا لو هناك أي جديد".
وأكمل: "تم إعداد بيان جديد بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية، وتم التأكيد خلاله على أن أي إيقاف لن يكون إلا بقرار من لجنة الأزمات أو من الوزارة، وطلبت من هشام حطب حذف البيان القديم، مع التأكيد على أن أي إيقاف لنشاط ليس مؤولا عنه إلا الجهة الرسمية الحكومية وليس الاتحادات الرياضية".
اللجنة الطبية اتخذت طل الإجراءات التي تضمن سلامة اللاعبين في بطولة العالم لكرة اليد التي تشهد مشاركة 32 منتخبا، وكل صالة من الصالات التي ستستضيف المباريات بها شبه مستشفى كاملة وفق الفقاعة الطبية وتم توفير كافة الإجراءات الاحترازية الكاملة".
وانتقل وزير الرياضة للحديث عن موعد إعلان رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، عقب وفاة المستشار أحمد البكري رئيس النادي متأثرًا بفيروس كورونا قائلا: "هناك مراسلات تتم حاليًا مع وزير العدل والجهات القضائية، وإعلان اسم رئيس نادي الزمالك قريبًا".
وأتم أشرف صبحي قائلا: "نكرر أننا نرحب بكل منظومة الزمالك سواء السابقة أو الحالية، وتدخلنا يأتي حرصا على المؤسسة، نحن حريصون على استقرار نادي الزمالك، وباب الوزارة مفتوح لخدمة كل القطاعات الرياضية ونوفر كل الدعم لكل الأندية".
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