وزير الرياضة: بطولة العالم لليد مدعاة لتغيير الخريطة الرياضية

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قام بزيترة مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة في وجود رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والذي أكد على إقامة بطولة العالم لكرة اليد وفق الطريقة الصحية المتبعة.

وأكد صبحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "إن شاء الله البطولة دي هتكون مدعاة لتغير الخريطة الرياضية على مستوى العالم بمنتهى الدقة والخوف على كل المنظومة".

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وتابع: "هناك دراسات كثيرة جدًا منذ البدء في التفكير في إقامة بطولة كأس العالم لليد في مصر منذ أكثر من عام ما بين الاتحاد الدولي لكرة اليد ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الطبية في الاتحاد الدولي وقرارات مجلس الوزراء ولجنة الأزمات، لتطبيق أسلوب الفقاعة الصحية لكل المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي يتم تنظيمها في يناير المقبل". وتابع: "هناك دراسات كثيرة جدًا منذ البدء في التفكير في إقامة بطولة كأس العالم لليد في مصر منذ أكثر من عام ما بين الاتحاد الدولي لكرة اليد ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الطبية في الاتحاد الدولي وقرارات مجلس الوزراء ولجنة الأزمات، لتطبيق أسلوب الفقاعة الصحية لكل المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي يتم تنظيمها في يناير المقبل". اقرأ ايضا: مجاهد يكشف السر وراء تأجيل مباراة القمة