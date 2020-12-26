انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تنشر حالة الطقس اليوم وتحذر من الشبورة الكثيفة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020، وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود البلاد، طقس مائل للدفء إلى دافئ خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على معظم المناطق، وسقوط الأمطار الخفيفة على جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

حالة الطقس اليوم

نشرت الأرصاد المصرية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة على المدن والمحافظات المصرية كالتالي:

من المتوقع أن تشهد القاهرة طقس دافئ خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، وهبوب الرياح المعتدلة.

من المتوقع أن تشهد منطقة الوجه البحري، طقس دافئ خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر وهبوب الرياح المعتدلة.

من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر وهبوب الرياح المعتدلة.

من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، وهبوب الرياح المعتدلة.

من المتوقع أن يسود جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، طقس دافئ خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، مع سقوط الأمطار الخفيفة وهبوب الرياح المعتدلة.

من المتوقع أن يسود شمال الصعيد، طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر وهبوب الرياح المعتدلة.

من المتوقع أن تشهد منطقة جنوب الصعيد، طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل مع هبوب الرياح المعتدلة.

درجات الحرارة

هذا وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد المدن والمحافظات المصرية درجات الحرارة التالية: