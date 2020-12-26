أوباما يعلن التجديد للزمالك عبر"تويتر" والسبب ابن شيكابالا

نشر يوسف"أوباما" لاعب نادي الزمالك وصانع ألعاب الفريق عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" رسالة لجمهور الزمالك ومعه النجم محمود شيكابالا وابنه الصغير " أدم".

وكتب أوباما في علي صورة تجمعه بشيكابالا وأبنه " هجدد يا أدم حاضر" في إشارة لتجديد اللاعب تعاقده مع القلعة البيضاء في الأيام القادمة خاصه مع إنتهاء تعاقد اللاعب مع الفارس الأبيض بإنتهاء الموسم الحالي.

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يذكر أن اللاعب لم يجدد تعاقده مع الزمالك حتي الأن، وتناولت تقارير صحفية مختلفة مفاوضات اللاعب مع القلعة الحمراء والتي بثت هذه الأخبار القلق في نفوس جمهور القلعة البيضاء مع تصاعد توترات وأزمات الفريق الأبيض في الفترات السابقة. يذكر أن اللاعب لم يجدد تعاقده مع الزمالك حتي الأن، وتناولت تقارير صحفية مختلفة مفاوضات اللاعب مع القلعة الحمراء والتي بثت هذه الأخبار القلق في نفوس جمهور القلعة البيضاء مع تصاعد توترات وأزمات الفريق الأبيض في الفترات السابقة. الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد أوباما أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن اللجنة تسعى للحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة بالنادي.

وشدد السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك على أن المفاوضات مع يوسف إبراهيم "أوباما" تسير بصورة جيدة و هناك تلاقي في وجهات النظر بين الطرفين. وأضاف :"أوباما أحد كباتن الفريق و ابن من أبناء الزمالك ولا يمكن التفريط فيه خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية بالفريق". اقرأ ايضا: قمة الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتعادل مع الهلال بمشاركة حجازي