أوباما يعلن التجديد للزمالك عبر"تويتر" والسبب ابن شيكابالا

نشر يوسف"أوباما" لاعب نادي الزمالك وصانع ألعاب الفريق عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" رسالة لجمهور الزمالك ومعه النجم محمود شيكابالا وابنه الصغير " أدم".
وكتب أوباما في علي صورة تجمعه بشيكابالا وأبنه " هجدد يا أدم حاضر" في إشارة لتجديد اللاعب تعاقده مع القلعة البيضاء في الأيام القادمة خاصه مع إنتهاء تعاقد اللاعب مع الفارس الأبيض بإنتهاء الموسم الحالي.
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يذكر أن اللاعب لم يجدد تعاقده مع الزمالك حتي الأن، وتناولت تقارير صحفية مختلفة مفاوضات اللاعب مع القلعة الحمراء والتي بثت هذه الأخبار القلق في نفوس جمهور القلعة البيضاء مع تصاعد توترات وأزمات الفريق الأبيض في الفترات السابقة.
الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد أوباما
أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن اللجنة تسعى للحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة بالنادي.
وشدد السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك على أن المفاوضات مع يوسف إبراهيم "أوباما" تسير بصورة جيدة و هناك تلاقي في وجهات النظر بين الطرفين.
وأضاف :"أوباما أحد كباتن الفريق و ابن من أبناء الزمالك ولا يمكن التفريط فيه خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية بالفريق".
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وتابع : "المفاوضات تسير بشكل جيد وفي مراحلها المتقدمة و اللاعب خلال المفاوضات أكد أنه تحت أمر النادي".
واختتم نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم تصريحاته مؤكدا أن هناك أخبار جيدة لجماهير الزمالك في هذا الملف خلال الأيام القادمة.
جلسة بين أوباما وسيد عبدالحفيظ
علم "دوت الخليج" من مصدر داخل النادي الأهلي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة داخل المارد الأحمر عقد جلسة سرية مع يوسف اوباما لاعب نادي الزمالك، وصانع ألعاب الفريق الابيض من أجل إقناع اللاعب بالإنضمام لصفوف القلعة الحمراء.
وتأبع المصدر أن اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم المارد الأحمر يعمل كوسيط للصفقة نظرا للعلاقة الكبيرة التي تربط كهربا بصانع العاب الفريق الأبيض.
ويحاول "كهربا" لاعب نادي الزمالك السابق والنادي الاهلي الحالي، التأثير علي أوباما واقناعه باللعب للنادي الأهلي محاولا تذليل أي عقبات أمام اللاعب وإبراز المميزات التي ستعود على اللاعب حال التوقيع للمارد الأحمر.
ويحتاج الاهلي ليوسف أوباما ليكون بديل متميز في مركز صانع العاب في ظل غياب ناصر ماهر، بعد إصابته في الكتف، وإجراءه لعملية جراحية، بالإضافة إلى غياب محمد مجدي أفشة المصاب بفيروس كورونا ليكون أوباما خير بديل لهم.
يأتي هذا القرار بعد محاولات الزمالك في الفترة السابقة بإقناع اللاعب بالتجديد للقلعة البيضاء، والإستمرار مع الفريق في الفترة القادمة، من أجل الحفاظ علي القوام الاساسي للفريق ومنع تشتت الفرقة في الفترة الهامة القادمة.
وعلم "دوت الخليج" أن سبب تعطل المفاوضات حتى الان عو رغبة اللاعب في الحصول علي راتب سنوي 17 مليون والمساواة مع لاعب وسط الميدان " فرجاني ساسي " وهو ما تم رفضه من قبل مسئولي الزمالك.
وبعد مماطلة أوباما في الجلوس مع مسئولي الزمالك أكثر من مره في جلسات سابقة، يفضل أوباما عدم الذهاب مباشرة للنادي الأهلي ولكن عن طريق " المحطة" وذلك عبر الإنتقال لأحد الاندية بشكل مبدئي ومن ثما العودة للقلعة الحمراء.
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