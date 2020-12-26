النني: الفوز على تشيلسي سيعطينا دفعة قوية الفترة المقبلة

عبر محمد النني لاعب أرسنال عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعلق النني على نتيجة المباراة: "نشعر بالسعادة من الأداء والنتيجة، كنا نعرف أن هذا الفوز يمكن أن يتحقق لأننا كنا نستحق الفوز في المباريات التي خسرناها".

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وشدد: "أرسنال نادٍ كبير ولا يستحق هذا المركز المتأخر، شعرنا بالحزن للوضع الذي عشناه لكننا كنا مؤمنين بالقدرة على تغييره".

وسُئل النني عما إذا كان زميله بوكايو ساكا قد تعمّد تسجيل الهدف الثالث، فأجاب: "يجب عليّ مشاهدة الهدف في التلفاز أولا قبل أن أحكم إن كان متعمدا أم لا".

وأتم معلّقا على تسديدته الرائعة التي ارتدت من العارضة في نهاية المباراة: "كنت أتمنى أن تُسجَل تلك الكرة، كان ليصير هدفا جميلا".