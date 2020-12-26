مع قط.. محمد صلاح يداعب جمهوره بصورة مثيرة عبر "تويتر"

داعب "محمد صلاح" النجم المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، جمهوره بصورة مثيره عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وظهر محمد صلاح ويبدو عليه حالة من الإندهاش مع وجود "قط" معه في ذات الصورة. وأشار البعض أن سبب هذة الصورة هو تعجب المصري الدولي من الأخبار التي تدار حول مستقبله في الفترة المقبلة مع الفريق الإنجليزي،وإمكانية رحيله لنادي ريال مدريد من الإنتقالات القادمة.

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ريال مدريد سيقاتل من أجل محمد صلاح والسبب مبابي ريال مدريد سيقاتل من أجل محمد صلاح والسبب مبابي يبدو أن وجهة صلاح القادمة ستكون الدوري الاسباني، وخاصة الملكي " ريال مدريد" ، حيث أرتبط اسم النجم المصري " محمد صلاح" في كل موسم انتقالات بريال مدريد من جانب، وبرشلونة غريمه التقليدى من جانب آخر ولكن ترتفع مؤشرات الريال في الفترة القادمة خاصة في ظل وجود أنباء قوية عن رحيل النجم الفرعون المصري عن صفوف ليفربول. منذ رحيل البرتغالي كرستيانو "رونالدو" فقد الملكي لصفة مهمة جدا وهو الجناح الهداف بين صفوفه لاسيما مع تدهور مستوي خط هجوم البلوجرانا، ولذلك اتجهت أنظار مسئولي الريال تجاه لاعبين من شِأنهم سد تلك الفجوة التي يعاني منها الريال، وكان الإختيار بين "مبابي" مهاجم نادي باريس سان جرمان ، والفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي. اقرأ ايضا: أوباما يعلن التجديد للزمالك عبر"تويتر" والسبب ابن شيكابالا