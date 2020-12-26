فيديو..أميرة صابر لـ دوت الخليج: عدد السيدات والشباب في البرلمان الجديد مبشر ويتيح التغلب على التحديات الصعبة

قالت أميرة صابر السيد، عضو الحزب المصري الديمقراطي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدورة البرلمانية الجديدة بها العديد من التحديات الكبرى، والتي يجب التعامل معها بجدية كاملة، وأن تلك التحديات سواء في الداخل أو الخارج تتطلب جهد خاص.



وأضافت: وجود كم هائل من الشباب والسيدات يثير نوع من الارتياح فيما يخص النجاح في التعامل مع الملفات الشائكة، مؤكدة أن التعليم والصحة على رأس أولوياتها، وأنه في ظل فيروس كورونا أصبح لدى الدول تحدي كبير في ملف الصحة، وأنها ستهتم بتشريعات تطوير القطاع الطبي، وتلبية مطالب الأطباء.

واستطردت: نحتاج إلى تشريعات ناجحة لتطوير ملف التعليم الفني، وأنها ستستهدف ذلك من أجل الارتقاء بملف الصناعة المصرية بشكل عام.وبسؤالها عن رأيها في تنسيقية شباب اأحزاب، قالت إلنها تجربة فريدة وثرية، وأن تنوع شبابي كبير يضم أيدلوجيات مختلفة ومتعددة، وأن هذا القدر من الشباب النشط في التنسيقية سيثري العمل البرلماني والسياسي، وتابعت: لاوجود لحياة سياسية سليمة، إلا في وجود أحزاب قوية للمعارضة.واختتمت: أترقب الانضمام للجنة العلاقات الخارجية، ورغبتها الثانية ستكون لجنة الصحة.

يأتي ذلك بعد أن أجري نواب التنسيقية اليوم بصحبة المستشار محمود فوزي، الأمين العام للبرلمان، جولة تضمنت متحف البرلمان حيث مقتنياته التي تضم مستنسخات أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين والمعاهدات في تاريخ الإنسانية، حيث يضم المتحف في جنباته مقتنيات ترجع إلى مختلف العصور، إضافة إلى ما يعرضه من هدايا تذكارية تم تقديمها إلى مجلس الشعب ذاته.

ويحكي متحف البرلمان تاريخ الحياة النيابية الحديثة في مصر، منذ إنشاء المجلس العالي العام 1824 وحتى الآن ، كما يضم المتحف صورًا فوتوغرافية وزيتية لقادة مصر، ورؤساء وأعضاء المجالس النيابية، ووثائق سياسية ودستورية عديدة، وكذلك صورًا لاجتماعات المجلس في مناسبات مهمة مثل زيارات بعض قادة الدول للمجلس، إضافة إلى قسم خاص يعرض صور انتصارات أكتوبر العام 1973 من صور ولوحات ورسوم لبطولات القادة والأفراد، خلال فترة الحرب، كما قام المستشار محمود فوزي بتقديم شرح وافٍ حول تاريخ الحياة النيابية العريقة في مصر، وأيضا قاعة المجلس.

وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب الي أمانة مجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.

ويأتى ذلك وسط استعدادات واجرءات احترازية مشدةة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا

ويذكر أن 230 نائب من إجمالي 284 نائب ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات إستخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائب أوراقهم من إجمالي 85 نائب .

و توافد الخميس الماضى نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية و تضم القائمة ٨٤ نائب حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الأحد 27ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب

ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) باجمالي عدد 86 نائبا.