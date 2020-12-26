تعرف على حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والعين الإماراتي

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، على ما تردد من مفاوضات حول صفقة تبادلية تمت بين ناديي العين الإماراتى والأهلي تنص على أن ينضم التوجولى لابا كودجو إلى الأهلى مقابل عودة حسين الشحات على العين الإماراتي.
وعلق توفيق، فى تصريحات لقناة أبو ظبى الرياضية، إنها مفاوضات إعلامية فقط واجتهادات صحفية لا أساس لها من الصحة، ولم يحدث تواصل مع العين، وحسين الشحات لم يتلق عرضا من العين ونحن لم نطلب لابا كودجو، ولو احتجنا أى لاعب يلعب فى دولة الإمارات سندخل فى مفاوضات مع ناديه بشكل مباشر، وما حدث مجرد اجتهادات فقط.
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وأكد أمير توفيق أن كودجو ليس ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم صفوف الأهلى فى الانتقالات الشتوية القادمة، رافضا الرد عن رغبة الأهلى فى ضم لاعبين جدد بالانتقالات الشتوية.
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