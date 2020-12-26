جدة - نرمين السيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة ودوام التوفيق إلى المستشارة سمر عصام الدين المنوفى، بمناسبة صدور قرار المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتعينها مديرًا للنيابة الإدارية للتموين بالقاهرة.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى، فى بيانها، اليوم السبت، عن بالغ سعادتها وفخرها بقرار المستشار عصام المنشاوى، مشيرة إلى أن ذلك يعد استمرارا لدعم المرأة لتوليها المناصب القيادية داخل النيابة الإدارية وترسيخ دورها فى العمل القضائى. وأكدت أن هذا الاختيار يعد دليلًا على كفاءتها وتاريخ عملها المشرف وتحملها المسؤولية خلال عملها داخل أروقة النيابة الإدارية، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق فى هذه المهمة الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قومى المرأة يهنئ سمر المنوفي لتعيينها مديرا للنيابة الإدارية للتموين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.