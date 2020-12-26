الأوقاف والهيئة المصرية للكتاب يصدران «حماية الكنائس فى الإسلام» 

جدة - نرمين السيد - وقالت الأوقاف فى بيانها، اليوم السبت، إنه فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى الأوقاف والثقافة أصدرتا فى إطار مشروعهم الثقافى المشترك "رؤية باللغات الأجنبية" كتاب:"حماية الكنائس فى الإسلام" مترجمًا إلى اللغة الفرنسية.

وأشارت إلى أن هذا الكتاب يبرز أن الإيمان بالتنوع سنة من سنن الله الكونية، حيث يقول الحق سبحانه : " وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ" (هود 17-118)، فلا إكراه فى الدين ولا على الدين، حيث يقول سبحانه وتعالى :" لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ " (البقرة:255).

وذكرت أن الكتاب يعمل على ترسيخ فقه العيش المشترك وأسس المواطنة المتكافئة دون تمييز بين أبناء الوطن الواحد على أساس الدين أو اللغة أو الجنس أو العرق، فالوطن لجميع أبنائه وهو بهم جميعًا، ويفند بالحجة والبرهان شبه المبطلين، ويصحح كثيرًا من المفاهيم الخاطئة، سواء كانت هذه المفاهيم ناتجة عن سوء قصد أو سوء فهم.