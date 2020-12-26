حميات إمبابة لـ دوت الخليج : معدل انتشار كورونا فى مصر زاد لكن حدتها لم تتغير

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ماهر الجارحى، نائب مدير حميات إمبابة، إن أعراض الموجه الثانية هى نفس أعراض الموجة الأولى، ولكن بزيادة ألم فى البطن وإسهال، مضيفا أنه من ضمن الأعراض التى تم اكتشافها أيضا أنه قد يكون هناك ارتفاع بسيط جدا فى درجة حرارة الجسم قد تكون 37.5 أو 38.5.





وأوضح الجارحى فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أن أى شخص يعانى من أعراض تنفسية على الرئتين، لابد من أن يقوم بعمل آشعة مقطعية على الصدر، لأنها الفيصل الوحيد فى إظهار الإصابة بـ"كوفيد 19 " أو من عدمه بدون ظهور أعراض، موضحا أن الاستهانة بالأمر قد يؤدى إلى كارثة. وطالب الجارحى، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء كمامة، تباعد اجتماعى، عدم إقامة المناسبات، النظافة الشخصية، وسرعة تشخيص المرض عند ظهور أى أعراض، موضحا أن عدم اتباع ما سبق سوف يؤدى إلى كارثة. وأكد نائب مستشفى حميات إمبابة، أن معدل سرعة انتشار فيروس "كورونا" فى مصر زاد، ولكن حدتها كما هى، مشيرا إلى أن أغلب الإصابات الحالية هى من الشباب التى لم نرها فى الموجه الأولى، وذلك لكثرة حركتهم اليومية، ولجلوسهم فى المقاهى والتكدس فى المناسبات بدون اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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