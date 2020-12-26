البابا تواضروس ينعى وفاة كاهن كنيسة القديس أنطونيوس بالمنيا 

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم السبت، الأب إبراهيم صادق، كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا، بعد ما يزيد على 24 عامًا فى خدمة الكهنوت، حيث رسم الأب المتنيح كاهنًا فى 4 أكتوبر 1996، ونال رتبة القمصية فى 3 أبريل 2011.





وسوف تقام صلوات تجنيزه بكنيسته، وستكون المشاركة فى الصلوات قاصرة على عدد محدود من الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزامًا بتعليمات الكنيسة بشأن المشاركة فى الجنازات. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى رحيل الأب القمص إبراهيم صادق. ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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