العنانى يبحث مع قيادات السياحة والآثار إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعاً موسعاً فى إطار استعداد وزارة السياحة والآثار لإعداد استراتيجية ترويجية وتسويقية وإعلامية متكاملة وإطلاق حملة دولية للترويج للسياحة المصرية فى الخارج.





حضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات من الوزارة، بالإضافة إلى مستشار الوزير للتسويق والدراسات الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الخطوات التنفيذية للبدء فى إعداد الحملة الترويجية الدولية لمصر بالخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على اختيار شركة دولية كبرى، لوضع استراتيجية إعلامية وترويجية وتسويقية للدولة، لوضع الأسس العلمية السليمة، لإعداد هذه الحملة الترويجية التى من شأنها الترويج للمقاصد السياحية المصرية، والتى من المقرر أن تستمر لمدة 3 سنوات.

كما تم مناقشة الاستراتيجية الخاصة بالمراحل النهائية من تعاقد الاتحاد المصرى للغرف السياحية مع شركة دولية، وحيث سبق وأن قامت الوزارة بدراسة مماثلة عام 2009.

ودارت المناقشات حول المحاور الأساسية لهذه الحملة، والاستراتيجية العامة واستراتيجية استهداف الأسواق والسائحين من مختلف الأسواق وخاصة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.