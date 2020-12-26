البابا تواضروس يستقبل طلبة معهد تيرانس بعزبة النخل

جدة - نرمين السيد - استقبل البابا تواضروس الثانى، اليوم السبت، فى المقر البابوى بالقاهرة طلبة معهد تيرانس بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين بعزبة النخل، الذين اجتازوا المستوى الأول بالمعهد.





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